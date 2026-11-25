Cómo cada año, Salamanca contará con una manifestación por el 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se espera que miles de personas en la capital del Tormes asistan en repulsa de una lacra social que se ha llevado por delante, tan solo en 2026, un total de 47 mujeres asesinadas a manos machistas.

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Este año también saldrá desde la plaza de la Concordia, recorriendo María Auxiliadora y la calle Toro hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto. Todo a partir de las 19:00 horas, aunque media hora antes, a las 18:30 horas, se ha organizado un taller de pancartas. Además, desde el propio Movimiento Feminista de Salamanca han recordado que este tipo de objetos estarán permitidos, las pancartas, pero no las banderas, al igual que otros años.

Cómo destacaba en un comunicado el Movimiento Feminista de Salamanca: "Volvemos a las calles porque la violencia machista sigue arrebatándonos vidas, libertades y derechos, y porque no podemos hablar de una vida libre de violencia mientras haya mujeres que no pueden abandonar sus hogares por falta de recursos, independencia económica o una alternativa habitacional justa". De cara a facilitar la accesibilidad, desde la propia organización han indicado que habrá una zona habilitada para personas con movilidad reducida, situado a continuación de la primera pancarta de la manifestación.

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El pasado año, más de un millar de personas recorrieron las calles de Salamanca para alzar la voz por esas mujeres a las que han arrebatado la vida, en un día en el que la reivindicación tomará las principales vías de la capital del Tormes. En ese 2025, el manifiesto se centró en las 1.333 mujeres asesinadas desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar, alertando de otros problemas como son la violencia digital, reclamando más recursos a las instituciones, sobre todo para las mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

En el propio manifiesto por el 25N, se hace hincapié en varios puntos, entre los que se encuentran las 47 mujeres asesinadas este 2026 por sus parejas o exparejas, la violencia vicaria que se ha llevado por delante a tres niñas y niños o el propio problema de la vivienda de cara a escapar de la violencia machista, donde no puedes salir de tu hogar en caso de maltrato al no poder permitirse un nuevo hogar.

Al igual que otros años, también han querido poner el foco en las mujeres migrantes: “sufren una doble violencia: la machista y la de unas fronteras que también se levantan dentro de nuestras ciudades. Sin papeles, sin empadronamiento o sin un contrato de alquiler, denunciar o irse de casa es todavía más difícil. Y lo mismo les ocurre a las mujeres con discapacidad, a las mujeres racializadas, a las mujeres trans y a las mujeres pobres. ¡Ninguna persona es ilegal!”.

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Manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) del Movimiento Feminista de Salamanca Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tomamos las calles de nuevo, porque la violencia machista no descansa, y nosotras tampoco. ¡Pase lo que pase, no daremos ni un paso atrás!

En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, y esta cifra se eleva a 90 si incluimos todos los feminicidios. Además, la violencia vicaria se ha llevado por delante a 3 niñas y niños.

En el 73% de estos asesinatos no había denuncia previa. Y esto no es culpa de las mujeres. Es la prueba de que el sistema no llega a tiempo, y de que denunciar sin tener a dónde ir, sin ingresos propios y sin una red de apoyo, no es una salida real.

Por eso, queremos decirlo alto y claro: la violencia machista también tiene que ver con tener o no tener un lugar donde vivir. Porque, ¿cómo se sale de un hogar donde te maltratan si no puedes pagar otro? Y es que la crisis de la vivienda no es neutral: nos golpea más que a los hombres, y nos ata a quien nos hace daño.

Los desahucios, la pobreza energética y los alquileres imposibles también son violencia. Por eso, este 25N decimos: ¡sin vivienda digna no hay vida libre de violencias!

Pero la violencia que sufrimos va más allá de nuestros hogares, de la calle, de las instituciones. Se ha trasladado a las redes, donde se difunden imágenes íntimas sin consentimiento, se utiliza la inteligencia artificial para fabricar pornografía falsa con nuestros rostros, proliferan grupos donde se comparten consejos para drogar y violar a mujeres, y se normaliza la violencia sexual digital, convirtiendo internet en otro espacio de impunidad para los agresores.

Y mientras estas agresiones crecen, también lo hacen la machosfera y los discursos que culpabilizan al feminismo y alimentan el odio hacia las mujeres. Los bulos, el odio y el acoso no son opiniones: son violencia, y tienen consecuencias en la vida de las mujeres, de las periodistas, de las activistas, de las políticas. Pretenden silenciarnos, ¡pero no lo conseguirán!

También, en este día, queremos recordar que la violencia machista no tiene pasaporte. El machismo no se explica por el origen, sino por un sistema que enseña a los hombres que pueden poseer, controlar y castigar. Usar la violencia sexual para alimentar el racismo es instrumentalizar nuestro dolor.

Las mujeres migrantes, además, sufren una doble violencia: la machista y la de unas fronteras que también se levantan dentro de nuestras ciudades. Sin papeles, sin empadronamiento o sin un contrato de alquiler, denunciar o irse de casa es todavía más difícil. Y lo mismo les ocurre a las mujeres con discapacidad, a las mujeres racializadas, a las mujeres trans y a las mujeres pobres. ¡Ninguna persona es ilegal!

Y la violencia machista tampoco conoce fronteras. En las guerras, las ocupaciones y los procesos coloniales, los cuerpos de las mujeres siguen siendo utilizados como armas de dominación. La lucha feminista es internacionalista: ninguna mujer debe quedar atrás, en ningún lugar del mundo.

Ya sabemos que la violencia no es solo la que ejerce un hombre concreto. También se manifiesta en las instituciones, en la justicia, en la sanidad, en la educación y en todas las estructuras que perpetúan la desigualdad. Pase lo que pase, no daremos ni un paso atrás en los derechos conquistados. Y estos derechos no pueden depender de quien gobierne. DEBEN SER INTOCABLES.

Por eso, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, exigimos:

Vivienda pública y asequible, con cupos de acceso prioritario y rápido para mujeres que salen de la violencia y para familias monomarentales. Ningún desahucio de mujeres víctimas de violencia, ni de sus hijas e hijos, sin una alternativa habitacional digna. Recursos de acogida suficientes y pisos de transición en Salamanca y en todo el medio rural de Castilla y León. Ayudas económicas reales que garanticen la independencia, pues sin dinero propio y sin casa no hay salida. Una sanidad pública, universal y de calidad, con enfoque de género, que nos atienda en todas nuestras singularidades y esté libre de violencia obstétrica, así como un derecho al aborto blindado constitucionalmente. Educación sexual integral y educación digital contra la machosfera en todas las etapas; plataformas que respondan por el odio que difunden, y una justicia que investigue la violencia digital. Justicia feminista y formación especializada para quienes deben protegernos. Exigimos el fin de la violencia institucional que entrega a niñas y niños a sus agresores. Ningún agresor es un buen padre. La violencia contra las madres es violencia contra la infancia. Una política feminista e internacionalista que condene la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y las ocupaciones, exija el fin de la impunidad y defienda los derechos de las mujeres y niñas víctimas de guerras y desplazamientos forzados. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. No se puede consentir que las mismas instituciones religiosas que causaron el daño hoy sigan recibiendo dinero público para atender a mujeres y jóvenes vulnerables. Y denunciamos que, en Salamanca, el centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual permanece cerrado. Exigimos su apertura y pleno funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Basta de silencio, de complicidad y de impunidad. Nos quieren solas, con miedo y sin alternativas. Nos encontrarán juntas, organizadas y en la calle.

PASE LO QUE PASE, NI UN PASO ATRÁS.