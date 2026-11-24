El alcalde de Salamanca y presidente provincial del Partido Popular, Carlos García Carbayo, ha respondido este martes a las declaraciones realizadas por el exministro socialista José Bono durante su visita a la ciudad, en las que ha calificado de "cazar niños" un posible Gobierno formado por PP y Vox.

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Preguntado por estas palabras durante la atención a los medios con motivo de la visita de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María del Valle Ares González, Carbayo ha reaccionado con ironía: "Dios mío. ¿Somos los cazaniños nosotros?".

El dirigente popular ha aprovechado la pregunta para dirigir sus críticas hacia la situación patrimonial del exministro socialista, al que ha acusado de incurrir en una contradicción con el discurso del PSOE sobre las grandes fortunas.

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"Nosotros estábamos muy preocupados por la incoherencia en que está incurriendo el Partido Socialista, que dice ir a por las grandes fortunas y resulta que dentro de su partido tienen una de esas grandes fortunas del Estado español y de otros dos países, el propio José Bono", ha afirmado.

Carbayo ha ido más allá y ha reclamado al exministro que explique el origen de su patrimonio. "Yo creo que debería preocuparse de cómo ha adquirido esa fortuna y explicarlo muy bien a todos los españoles que estamos esperando", ha concluido.

Las declaraciones del alcalde salmantino llegan después de que José Bono haya pasado por Salamanca este martes, donde ha protagonizado un acto en el que ha abordado diferentes cuestiones de actualidad política. Entre ellas, las posibles alianzas entre PP y Vox y las discrepancias existentes dentro del PSOE.