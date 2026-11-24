El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%, 34 semanas para las monoparentales, que hasta este momento tenían 32 semanas de baja, según informa Europa Press.

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Para la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con esta medida España se convierte "en un referente en el mundo en corresponsabilidad". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Gobierno da "un paso adelante" y satisface "parte de lo que necesita" España, que es "adecuar la legislación a la realidad social". "Criar es cosa de dos", ha subrayado.

A su juicio, la "buena noticia hoy es que las personas que tengan hijos, a partir de este momento, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, van a disponer de 20 semanas de permiso retribuido con integridad de cotizaciones sociales".