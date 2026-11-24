El auto del Tribunal Supremo que ha suspendido el voto a 163000 nacionalizados por la Ley de Nietos ha reducido también el censo electoral de Salamanca. Así, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la modificación del censo ha reducido el voto CERA, por el que los ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, pueden ejercer su derecho al voto, en 2.121 personas. Es decir, de los 36.586 electores residentes en el extranjero que había la lista se ha reducido a 34.465, un 5,8 por ciento menos. A estos habría que añadir otros 25 electores que desparecen del censo de residentes en España por la misma aplicación de la ley, es decir, que viven en Salamanca y tampoco podrán votar.

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Con esta última modificación del censo, en Salamanca votarán un total de 302.615 electores, de los que 34.465 residente en el extranjero. Además, los datos del INE determinan que 7.051 personas son nuevos electores y el voto por correo ha sido solicitado por 9.694 personas.

Salamanca contará con 633 mesas electorales repartidas en 457 locales electorales en 362 municipios.

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