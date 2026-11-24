El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que amplía de dos a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad. La medida busca facilitar que los trabajadores puedan afrontar la pérdida de un ser querido sin tener que reincorporarse de inmediato a sus puestos de trabajo.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el nuevo permiso, que pasa a denominarse 'permiso por duelo en caso de fallecimiento', podrá disfrutarse durante las cuatro semanas posteriores a la muerte del familiar. Además, la norma incorpora la doctrina del Tribunal Supremo para establecer expresamente que estos días se contabilicen como laborables y no naturales.

Díaz ha defendido que la ampliación permitirá a los trabajadores disponer de más tiempo en uno de los momentos personales más complicados. "Es uno de los momentos más difíciles en el que las personas tienen que ir a trabajar, seguramente sin las condiciones debidas", ha señalado tras la reunión del Consejo de Ministros.

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Tres días por el fallecimiento de otros familiares El real decreto-ley también modifica el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En estos casos, la licencia pasa de dos a tres días laborables, que podrán ampliarse hasta cinco cuando sea necesario realizar un desplazamiento.

Más allá de los cambios en las licencias por fallecimiento, la norma incorpora nuevas medidas para facilitar el acompañamiento de familiares en situaciones especialmente delicadas.

En concreto, los trabajadores podrán adaptar o reducir su jornada laboral para cuidar y acompañar al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que se encuentren en cuidados paliativos. La medida permitirá ajustar los horarios y las condiciones de trabajo a las necesidades de atención durante la fase final de la vida.

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