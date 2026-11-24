El PSOE de Salamanca ha denunciado la gestión medioambiental de la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, y ha puesto el foco en los problemas de abastecimiento de agua potable y la prevención y extinción de incendios forestales en la provincia.

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El candidato socialista al Congreso de los Diputados, Antonio Cámara, y el procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Luengo, han comparecido en rueda de prensa para criticar lo que consideran una falta de inversiones, retrasos en infraestructuras y ausencia de planificación por parte del Gobierno autonómico. Ambos han advertido de que esta política es la que, a su juicio, el PP de Alberto Núñez Feijóo pretende trasladar al Gobierno de España.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido el abastecimiento de agua en los municipios salmantinos. Antonio Cámara ha señalado que varias infraestructuras llevan años pendientes de ejecución, con proyectos como los de La Armuña y la Sierra de Francia todavía sin una solución definitiva.

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“Las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a los municipios y a las personas se han quedado en los cajones durante años”, ha denunciado el candidato socialista.

Por su parte, Miguel Ángel Luengo ha trasladado la situación que, según ha explicado, padecen numerosos pueblos de la provincia, donde el suministro no está garantizado y los problemas se repiten especialmente durante los meses de verano.

“A diario hay muchos pueblos que no pueden abrir el grifo porque su agua está contaminada o porque en verano, simplemente, no hay agua”, ha asegurado.

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El procurador socialista, que también es alcalde de La Alberca, ha recordado que el proyecto de abastecimiento de la Sierra de Francia acumula más de doce años de espera. "Cuando entré en la alcaldía el abastecimiento ya estaba sobre la mesa y, doce años después, seguimos esperando", ha afirmado.