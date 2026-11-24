La Universidad de Salamanca vivirá este martes, 24 de noviembre, uno de los actos más destacados de su programación cultural e institucional. Su Majestad la Reina Doña Sofía recibirá la Medalla de la Universidad de Salamanca, la máxima distinción que concede la institución académica, en un acto que coincidirá con la entrega del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta, filólogo y traductor valenciano Jaime Siles.

Publicidad Publicidad

La ceremonia comenzará a las 18:00 horas en las Escuelas Mayores y se enmarcará en la programación conmemorativa del V Centenario de la Escuela de Salamanca. La cita tendrá, además, un significado especial al coincidir con el 35 aniversario de la creación del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, impulsado conjuntamente por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. La concesión de la Medalla a Doña Sofía fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad el pasado 20 de julio.

El primero de los actos tendrá lugar en el Aula Salinas de las Escuelas Mayores. Allí intervendrá el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, antes de que el secretario general de la institución, Alfredo Ávila, dé lectura al acta de concesión de la Medalla. Posteriormente, la Reina Sofía recibirá oficialmente esta distinción.

Publicidad Publicidad

El acto continuará en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde se celebrará la entrega del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Jaime Siles, en una ceremonia presidida por la propia monarca.

Además, contará también con la presencia del rector de la USAL; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo; y la secretaria del jurado, María Ángeles Recio.

Jaime Siles, protagonista de una de las grandes citas de la poesía iberoamericana Jaime Siles se incorpora así a una lista de escritores fundamentales de las letras españolas e iberoamericanas que han recibido este reconocimiento desde su creación en 1992.

Publicidad Publicidad

El poeta valenciano, catedrático de Filología Clásica, filólogo, crítico literario y traductor, cuenta con una trayectoria marcada por la precisión lingüística, la depuración formal y la influencia de la tradición clásica. Entre sus obras más destacadas figuran ‘Canon’, ‘Música de agua’ e ‘Himnos tardíos’, títulos que reflejan su evolución literaria y su reflexión sobre el lenguaje, el pensamiento y la existencia.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27, además de desarrollar una destacada labor académica y diplomática.

Salamanca, escenario de varias entregas del Premio Reina Sofía La Universidad de Salamanca ha acogido en distintas ocasiones la ceremonia de entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, consolidando su papel como uno de los escenarios de referencia de este reconocimiento literario internacional.

Uno de los precedentes se remonta a 2011, Salamanca fue el escenario de la entrega de la XX edición, concedida a la poeta cubana Fina García Marruz en las Escuelas Mayores de la Universidad.

La relación entre el premio y la ciudad continuó en 2018, cuando el Paraninfo acogió el 23 de octubre la entrega del XXVII galardón al poeta venezolano Rafael Cadenas, que recibió el reconocimiento de manos de la Reina Sofía.

También en 2021 Salamanca fue protagonista de esta cita literaria. El Paraninfo de las Escuelas Mayores acogió la ceremonia correspondiente a la XXX edición, concedida a la poeta portuguesa Ana Luísa Amaral.

En 2023, Salamanca recibió a la ganadora del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

Finalmente, a estos precedentes se suma ahora la entrega del XXXV Premio a Jaime Siles.

Un galardón de referencia en la poesía iberoamericana El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana reconoce el conjunto de la obra de autores vivos cuya producción literaria constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica. Está dotado con 42.100 euros e incluye la publicación de una antología poética, la celebración de jornadas académicas y la elaboración de un estudio sobre la obra del galardonado.