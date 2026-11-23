Unionistas no solamente se jugaba salir de los puestos bajos de la tabla este domingo, 22 de noviembre, frente al Barakaldo, sino que el halo que envolvía el encuentro también se convertiría en un antes y un después para Javi Medina. Si ganaba, seguiría; si perdía, se ponía fin a una etapa que duraría cinco meses y medio.

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Cómo publicó este medio el pasado 15 de noviembre, Antonio Paz daba una vida extra más al sevillano para revertir la situación, oportunidad que no se aprovechó en el estadio Lasesarre , poniendo fin al lazo que unía al conjunto blanquinegro con Medina.

Un gol de Troncho en la primera mitad tras un disparo desde fuera del área se colaba hasta la red defendida por Daza, poniendo el uno a cero en el marcador que se mantendría hasta el final de los 90 minutos.

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