La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz con sede en el barrio del Arrabal conocía este domingo la triste noticia de que su imagen titular no iba a procesionar por la calles salmantinas el próximo Jueves Santo, el 25 de marzo de 2027. Un hecho que se debe principalmente a la restauración que llevará al Cristo a ausentarse durante una temporada.

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En la revisión realizada hace unos meses, antes de recorrer las calles en la Semana Santa de 2026, Isabel Pantaleón, restauradora de bienes culturales, indicaba que podía hacerlo para el Jueves Santo de este año. Tres meses después, y por suerte al realizar la revisión para la procesión extraordinaria de la Vía Áurea, se ha comprobado que una de las grietas de la espalda había incrementando, lo que ponía en riesgo la imagen y, por ende, el poder procesionar por Salamanca en los Días Santos de 2027.

Las previsiones de tiempos que se manejan hasta la fecha hacen indicar que no se llegará a tiempo, todo porque la restauración llevará entre cuatro y seis meses, por lo que para marzo, sería muy complicado que estuviera al cien por ciento restaurada. Todo, además, trabajado conjuntamente con el Centro de Recuperación de Imágenes de Simancas.

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Tanto Isabel como la entidad restauradora vallisoletana, indicaban que los daños se habían hecho más profundos, por lo que se tendría que valorar el alcance con diferentes expertos. Además, también se indicaba que las uniones de la manera estaban cediendo y que tenían una mayor hendidura.