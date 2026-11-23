El Ayuntamiento de Salamanca es reconocido por su contribución a crear oportunidades de empleo a personas en riesgo de exclusión social por la Asociación para el Fomento en Castilla y León de las Empresas de Inserción (Feclei).

Publicidad Publicidad

Desde Feclei indican que el consistorio salmantino es "un referente en Castilla y León en la generación de oportunidades de empleo y construir una sociedad más inclusiva".

En la actualidad, el Ayuntamiento mantiene diferentes adjudicaciones con empresas de inserción que prestan los servicios de comida a domicilio, limpieza y desinfección en edificios municipales, gestión de cafeterías en edificios municipales, espacios públicos (parques, aéreas de juegos infantiles y aparatos biosaludables), mantenimiento de zonas verdes y control de plagas.