Salamanca encara una nueva semana pendiente del cielo después de varios días de lluvias y alertas amarillas.
La previsión de la Aemet apunta a una pequeña tregua durante este lunes 23, con cielos poco nubosos, ausencia de precipitaciones y temperaturas de entre 1 y 12 grados.
Sin embargo, el respiro durará poco. El martes volverán las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la segunda mitad del día. La inestabilidad se prolongará hasta el miércoles, antes de dar paso a jornadas más frías.
De hecho, las mínimas caerán hasta los dos grados bajo cero el viernes, mientras que el sábado podrían quedarse en -1 grados. Las máximas, por su parte, alcanzarán los 13 grados.