Salamanca encara una nueva semana pendiente del cielo después de varios días de lluvias y alertas amarillas.

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La previsión de la Aemet apunta a una pequeña tregua durante este lunes 23, con cielos poco nubosos, ausencia de precipitaciones y temperaturas de entre 1 y 12 grados.

Sin embargo, el respiro durará poco. El martes volverán las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la segunda mitad del día. La inestabilidad se prolongará hasta el miércoles, antes de dar paso a jornadas más frías.

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