La acumulación de agua en un centro de transformación subterráneo del barrio de San José ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro eléctrico a unos 700 clientes durante la tarde de este domingo.

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La incidencia, provocada por las intensas lluvias de los últimos días, requirió la intervención de los bomberos, que han trabajado durante aproximadamente dos horas en las labores de achique.

La distribuidora i-DE, perteneciente a Iberdrola, tuvo que cortar el suministro por motivos de seguridad mientras se retiraba el agua del interior de las instalaciones. Una vez completados estos trabajos, los técnicos pudieron avanzar en las actuaciones necesarias para comprobar el estado del centro de transformación.

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