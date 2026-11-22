Castilla y León despide este domingo a Juan Pérez, figura clave en la defensa de las personas con discapacidad, quien ha fallecido en Palencia a los 71 años. Nacido en Salamanca en 1955, su labor como familiar de una persona con discapacidad intelectual le llevó a presidir Cermi Castilla y León y a ocupar altos cargos en Plena Inclusión y en la Plataforma del Tercer Sector.

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Tras conocerse su muerte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado su trayectoria como un "referente" con "toda una vida de compromiso y entrega a los demás". A las condolencias se han sumado tanto el Cermi autonómico como el nacional, que lo han despedido con gratitud como un "histórico representante" y un "ejemplo de activista familiar".

Más allá de su faceta social, por la que recibió el premio nacional 'cermi.es' en 2023, el salmantino contaba con una dilatada carrera en el sector financiero. Licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección y Gestión de Entidades Financieras, ocupó puestos directivos durante más de 35 años.