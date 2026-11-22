Elegir el nombre de un hijo es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta la mayoría de los progenitores, y consultar cuáles son los más comunes suele ser el primer paso.

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Entre los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) aparecen los nombres más comunes que han utilizado los españoles para llamar a sus recién nacidos.

Consultando los datos, se observa que los nombres cortos son las primeras opciones de los padres salmantinos.

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En 2025, los dos nombres que figuran como las primera opciones en la lista facilitada por el INE son: Vega y Sofía en el caso de las niñas, y Leo y Mateo en el de los niños. Sin embargo, la lista se agranda hasta la decena de nombres.

Nombres de niñas más frecuentes En el caso de las mujeres, el nombre que más se repitió durante el año pasado fue Vega, con un total de 29 menores identificadas con este nombre en el Registro Civil en 2025.

En segundo lugar, le sigue el nombre de Sofía: 18 niñas se llamaron así. Respetando el orden le siguieron: Lucía, Valeria, Julia, Martina, Lola, Olivia, Sara y Alma.

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A nivel de Castilla y León, el nombre que más se repitió fue Lucía, siendo la primera opción en las provincias de Palencia, Burgos, Ávila y Valladolid. En Zamora el nombre que estuvo de moda fue Gala; en León, Soria y Segovia fue Sofía.

Nombre Niña Salamanca 2025 Leo gana entre los nombres de los hombres Leo fue el nombre que más se repitió en Salamanca entre los niños nacidos el año pasado.

El INE registra a 23 recién nacidos con este nombre. Por detrás está Mateo con 20 nacimientos, al que le siguen (por orden): Adrián, Daniel, Manuel, Luca, Pablo, Diego, Enzo y Lucas.

Mateo, el segundo nombre más elegido en Salamanca fue el que más se puso también en Castilla y León, figurando como la primera opción en las provincias de Zamora, Palencia, Ávila y Valladolid. En las restantes fue Martín en León, Burgos y Segovia; y Pablo en Soria.

Nombre Niño 2025 Salamanca Nombres más frecuentes en el periodo 2020-2024 El INE también recoge los nombres que fueron más frecuentes en el periodo comprendido entre 2020 y 2024.

En este caso, en la provincia salmantina el nombre de niña que encabeza la lista es Lucía, repetido 134 veces y Hugo en los niños, repetido 138 veces (estos son los nombres más repetidos figurando Salamanca como provincia de nacimiento).

Salamanca como provincia de residencia María Carmen fue el nombre de mujer más repetido en 2025, con una frecuencia de 4.569 donde Salamanca figura como provincia de residencia, según los datos procedentes del censo de población. Manuel en el caso de los hombres, con un total de 3.909.