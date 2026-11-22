Un total de 5.208 pensionistas salmantinos ingresarán esta próxima semana más de 6.000 euros brutos gracias al abono conjunto de la nómina de noviembre y la paga extraordinaria de Navidad. Como es habitual, las entidades bancarias adelantarán este pago doble unos días respecto al calendario oficial de la Seguridad Social, permitiendo que este grupo de beneficiarios disponga del dinero a finales de este mismo mes.

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Con este dato, Salamanca concentra algo más del 10 % de las 49.888 pensiones más altas de Castilla y León, aquellas que superan los 3.000 euros mensuales, situándose como la cuarta provincia con mayor volumen en la Comunidad. En la tabla autonómica, el territorio salmantino solo es superado por León (12.609), Valladolid (11.884) y Burgos (9.389), pero queda muy por encima de Palencia (3.539), Segovia (2.194), Zamora (1.996), Ávila (1.751) y Soria (1.318).

Este grupo privilegiado, compuesto casi en su totalidad por jubilados que cotizaron por la base máxima durante 25 años y acumularon cerca de 38 años trabajados, representa apenas el 7,3 % de los pensionistas de la región. Esta cifra contrasta con la realidad de la mayoría de los beneficiarios en Castilla y León, donde la pensión media se sitúa en 1.378 euros (1.572 en el caso de las jubilaciones), el tramo más frecuente oscila entre los 900 y 950 euros, y más de 422.000 personas perciben una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional.