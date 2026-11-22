El níscalo se ha convertido en el gran salvavidas del otoño micológico en Salamanca. Tras un inicio de temporada marcado por los altibajos, las precipitaciones de noviembre y la ausencia de frío intenso han dado un nuevo impulso a los montes de la provincia. De acuerdo con los datos de seguimiento del programa Micocyl, el foco principal de actividad se localiza en las zonas bajas de la Ribera de Cañedo, donde los pinares de repoblación están ofreciendo las mejores capturas.

Publicidad Publicidad

Este relevo en las cestas responde a la transición estacional que experimenta todo el territorio de Castilla y León. Mientras el boletus pierde protagonismo, con apariciones ya muy residuales del edulis frente a especies invernales como la lengua de vaca, la capuchina o el rebozuelo, el níscalo se afianza en los pinares y la seta de cardo hace lo propio en los terrenos sin labrar.

El exceso de humedad, principal amenaza La previsión de los expertos es optimista y sitúa el final de la campaña hacia mediados de diciembre, siempre que no irrumpen heladas severas. Sin embargo, en el oeste peninsular preocupa ahora el efecto contrario a la sequía: la saturación del terreno. Desde Micocyl señalan que el monte necesita jornadas soleadas para drenar el agua acumulada y evitar que se frene la fructificación, un escenario complejo teniendo en cuenta que la Aemet anuncia más lluvias entre el 23 y el 29 de noviembre.

Publicidad Publicidad