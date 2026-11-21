Navasfrías es el municipio de Salamanca que se ha colado entre los puntos de España donde más ha llovido este sábado 21 de noviembre.

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Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 15:00 horas de este 21 de noviembre, indican que en este pueblo de la comarca de Ciudad Rodrigo se han acumulado un total de 38 litros por metro cuadrado de precipitación.

Datos De Precipitación Acumulada En España Este 21 De Noviembre De 2026 Según La Aemet A nivel de Castilla y León, hay otros tres puntos de la provincia salmantina que destacan como los más lluviosos: la base aérea de El Bodón (32.2 mm); Boadilla (24.8 mm); y Vitigudino (22.8 mm).

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La Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia hasta las 23:00 horas.

El punto de España donde más ha llovido este sábado es Valverde del Fresno, en la provincia de Cáceres, con 66.4 litros por metro cuadrado.

Datos De Racha De Viento En España Este 21 De Noviembre De 2026. Aemet Salamanca también figura entre los datos nacionales de velocidad máxima y racha de viento con la estación de esquí de La Covatilla ocupando el tercer y cuarto puesto del rankig por rachas registradas de hasta 100 km/h.