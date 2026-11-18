Ángel Manuel Serrano Montero se ha proclamado ganador del XXIII Concurso de Fotografía de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo con la fotografía número 5. El jurado ha dado a conocer hoy el fallo de esta edición, cuyo primer premio está dotado con 150 euros y cuenta con el patrocinio de Talleres Casado.

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El segundo premio, de 100 euros, ha sido para Santos Vicente, por su fotografía número 7, mientras que Ramón Iglesias Taboada ha conseguido el tercer galardón, dotado con 50 euros, con la imagen número 9.

Otra de las fotografías presentadas por Ángel Manuel Serrano Montero obtuvo la tercera puntuación más alta del certamen. Sin embargo, al establecer las bases que cada autor solo puede recibir un premio, el reconocimiento ha pasado a la siguiente obra mejor valorada.

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