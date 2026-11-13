El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo pone en marcha una campaña para prevenir la violencia de género entre los jóvenes.

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Para ello, se difundirán cinco vídeo breves sobre relaciones sanas y señales de alerta a través de las principales redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook y YouTube), con la intención de ayudar a detectar de forma temprana conductas abusivas, de control y desigualdad en las relaciones afectivas.

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Uno de los temas que abordará la iniciativa es el denominado "Dark Romance", una corriente cultural y literaria de gran impacto entre la adolescencia. Desde el consistorio explican que no se trata de prohibir un género literario, sino de "ofrecer herramientas para analizar sus mensajes con sentido crítico y distinguir la ficción de las relaciones deseables en la vida real".