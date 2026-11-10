Ciudad Rodrigo y SECOT, Seniors Españoles, colaborarán en proyectos sociales y de formación para el centro CIS-CIT La Estrella

El Ayuntamiento y la Fundación Ciudad Rodrigo han firmado este martes sendos acuerdos con SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnicas, una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública que ofrece asesoramiento y formación empresarial de forma totalmente gratuita. Ambas entidades han rubricado un convenio de colaboración para la organización de actividades como programas de formación, desarrollo de proyectos, actuaciones vinculadas al relevo generacional y la continuidad de los negocios.

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La colaboración con el Ayuntamiento será para la puesta en marcha de proyectos conjuntos, programas específicos, cesión y uso de espacios, participación en las actividades organizadas por el CIS-CIT e intercambio de conocimientos.

El CIS-CIT La Estrella (Centro de Innovación Social y Territorial La Estrella) es un ecosistema de innovación, emprendimiento y cooperación impulsado en Ciudad Rodrigo (Salamanca) para dinamizar el medio rural y combatir la despoblación en la comarca y en la zona fronteriza con Portugal.

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