La previsión de fuertes rachas de viento provocará el cierre de varias zonas verdes en Salamanca

Debido a la alerta naranja por fuertes rachas de viento que atravesará la provincia salmantina desde las 18:00 horas de este miércoles hasta las 2:00 horas de este jueves, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido cerrar varios parques y zonas verdes de la capital del Tormes.

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En concreto, desde la tarde de este miércoles permanecerá bloqueado el acceso a la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el parque de los Jesuitas, el parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso.

Además, tampoco se podrá acceder a la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del parque de La Alamedilla; al paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco; ni a la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

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Esta medida, según apunta el consistorio, permanecerá activa "hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas".