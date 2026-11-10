Carbayo propone construir más viviendas y bajar impuestos para facilitar el acceso a los jóvenes

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha defendido la construcción de más viviendas, la reducción de impuestos y una mayor seguridad jurídica como las claves para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. Durante una comparecencia en la sede provincial, ha respaldado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas y ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza del encarecimiento de los pisos y la falta de oferta.

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Entre las principales propuestas del PP figuran una nueva Ley del Suelo, reducir de diez a cuatro años los plazos para desarrollar promociones y establecer el silencio administrativo positivo a los 90 días. Para los menores de 40 años, plantea rebajar el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4% y ofrecer avales para financiar hasta el 100% de la compra. En alquiler, propone impulsar viviendas sobre suelo público con precios hasta un 30% inferiores a los del mercado.

Carbayo también ha reivindicado la gestión municipal en Salamanca, donde, según sus datos, se han promovido más de 2.500 viviendas desde el Patronato Municipal, 326 de ellas de alquiler. Además, ha destacado los 17 millones de euros destinados a rehabilitación desde 2018, que han beneficiado a 5.392 viviendas.

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El dirigente popular ha criticado asimismo la intención del Gobierno central de vender el solar de Defensa de la calle Víctimas del Terrorismo, al considerar que debería cederse al Ayuntamiento para construir vivienda protegida.