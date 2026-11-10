Varios puntos de Salamanca, en aviso naranja por lluvias y vientos fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología declara, desde este martes, un aviso naranja en la provincia de Salamanca durante un total de tres días por un peligro importante debido a la previsión de lluvias y vientos fuertes.

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La situación ha comenzado a las 11:00 horas de este martes 10 de noviembre, momento desde el cual el Sistema Central de Salamanca se encuentra en aviso naranja por un peligro importante por lluvias que podrán alcanzar una precipitación acumulada de 100 milímetros en 12 horas.

10/11 12:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla y León: vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo. Actualizaciones en https://t.co/qvxyC0edHd https://t.co/pQ5e9oxzVu — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) November 10, 2026 En cambio, el resto de la provincia permanecerá en aviso amarillo por lluvias, que se prevé que alcancen los 60 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas, hasta las 18.00 horas de este miércoles 111 de noviembre.

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Para ese momento, la AEMET ha declarado a la totalidad de la provincia de Salamanca en aviso naranja por un peligro importante debido a los vientos fuertes, que se prevén que alcancen los 100 kilómetros por hora. Además, en cotas altas del Sistema Central de la provincia podrían alcanzarse los 120 kilómetros por hora.