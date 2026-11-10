La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Salamanca ante la huelga general con más efectivos y controles

La Guardia Civil de Salamanca ha reforzado su presencia y vigilancia en la provincia con motivo de la huelga general, con un dispositivo especial destinado a garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles incidentes.

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El operativo ya se encuentra en marcha en su fase previa, que se prolongará hasta las 23:59 horas de este martes. Durante estas horas, los agentes están intensificando los servicios, especialmente en los polígonos industriales y en las zonas con mayor afluencia de tráfico.

A partir de las 00:00 horas comenzará la fase operativa, que supondrá un aumento de efectivos y un refuerzo de los dispositivos de seguridad establecidos para la jornada de huelga.

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En este despliegue participarán distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas Seguridad Ciudadana, la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) y los equipos Pegaso, especializados en el uso de sistemas aéreos no tripulados.