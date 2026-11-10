La Covatilla, segundo punto de España donde más ha llovido este martes

Los avisos meteorológicos instaurados en el sur de la provincia de Salamanca, de Ávila y el norte de Cáceres se han materializado con copiosas precipitaciones desde las primeras horas de la madrugada de este martes, 10 de noviembre.

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Tanto ha sido así que las tres provincias acumulan todos los registros máximos de precipitaciones que han caído sobre el país.

En el primer puesto de precipitaciones acumuladas, litro por metro cuadrado, lo ha notificado la estación meteorológica del Puerto del Pico, en Ávila, donde hasta las 9:00 horas ya se habían acumulado 91,4 mm.

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Sin embargo, a pesar de la cantidad de lluvias que han caído sobre la provincia de Ávila, esta es la única estación abulense que se cuela en el top 10 de lugares donde más ha llovido de toda España, puesto que el resto de puestos se reparten entre Salamanca y Cáceres.

La Estación de la Covatilla ha registrado un acumulado de 78,6 mm, situándose como el segundo punto del país donde más ha llovido hasta las 9:50 horas.

En esta clasificación, además, se han colado otros dos puntos de la provincia salmantina: Navasfrías y San Esteban de la Sierra. En Navasfrías las precipitaciones han dejado un acumulado de 53,6 litros por metro cuadrado, ocupando el octavo puesto, mientras que San Esteban de la Sierra, con 43,4 mm, cierra este top 10 de punto de España donde más ha llovido este martes.

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