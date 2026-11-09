Castañada y bingo solidario en el 'November charro' de Doñinos

El municipio de Doñinos vuelve a mostrar su compromiso con las iniciativas solidarias sumándose al movimiento Movember Charro con una propuesta que aúna solidaridad, convivencia y entretenimiento. El municipio celebrará el próximo sábado 28 de noviembre una castañada y un bingo solidario, dos actividades pensadas para que vecinos de todas las edades puedan disfrutar de una tarde diferente mientras contribuyen a una buena causa.

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La cita tendrá lugar en el Centro Polivalente a partir de las 18:00 horas y se plantea como una oportunidad para combinar el carácter solidario de la iniciativa con una propuesta de ocio abierta a los vecinos, en la que no faltará un producto propio de estas fechas como son las castañas y la emoción de participar en el bingo.

Con esta convocatoria, Doñinos se incorpora un año más a las acciones de apoyo a Movember Charro, un movimiento que trabaja para dar visibilidad a cuestiones fundamentales relacionadas con la salud masculina. Entre sus principales objetivos se encuentran la concienciación sobre el cáncer de próstata y el cáncer testicular, así como la importancia de prestar atención a la salud mental de los hombres.

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El movimiento Movember nació en Australia en 2003 y su nombre surge de la unión de las palabras inglesas moustache (bigote) y November (noviembre). Su símbolo más reconocible es precisamente el bigote, que durante este mes se convierte en una herramienta para llamar la atención sobre enfermedades y problemas de salud que todavía necesitan mayor visibilidad. En Salamanca, esta iniciativa cuenta desde 2015 con su propia expresión local, Movember Charro, que desarrolla acciones de sensibilización y recaudación de fondos, además de actividades divulgativas y encuentros solidarios.

La propuesta de Doñinos se enmarca, además, en la apuesta del municipio por organizar actividades que, junto a su componente lúdico y participativo, permitan colaborar con distintas causas sociales. En los últimos años, el Centro Polivalente ha acogido distintos eventos solidarios, una fórmula que vuelve a poner de manifiesto cómo la participación vecinal y las propuestas de ocio pueden convertirse también en una vía para apoyar a quienes más lo necesitan.