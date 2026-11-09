Avanza ha hechos públicos este lunes las frecuencias que se mantendrán como servicios mínimos este miércoles 11 de noviembre, día de la convocatoria de la huelga general. Cada municipio incluido en las rutas de transporte metropolitano verá reducidas sus expediciones y por tanto, los horarios en los que los autobuses discurrirán por cada una de las líneas.

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Los servicios mínimos de Santa Marta contarán con un total de 23 expediciones en la línea 20 y 6 más en la línea 29 que va hasta la estación de autobuses.

Santa Marta

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Por su parte, en Villamayor se mantendrán dos líneas. En la 23 habrá nueve expediciones desde las 7 de la mañana, mientras que en la 26, que va hasta los Almendros, habrá 7 salidas.

Villamayor

En cuanto a Carbajosa de la Sagrada, mantendrá 13 expediciones que arrancarán a las 7 de la mañana en la línea 21. En la 39, que va hasta la estación serán 6 viajes.

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Carbajosa

En la línea con Villares de la Reina, Monterrubio y San Cristóbal también se reducen. Solo un autobús saldrá de San Cristóbal de la Cuesta, el de las 7.30 horas de la mañana en la línea 35-35. Desde Monterrubio y Villares, en esta misma línea se mantienen 6 expediciones. En la línea 33-36, que va por el Polígono de los Villares, habrá dos salidas desde San Cristóbal de la Cuesta y cuatro desde Villares de la Reina. Por último, la línea 38 tendrá tres salidas desde Castellanos y 5 desde Aldeaseca y Villares.

Villares Y Monterrubio

Al Hospital de Los Montalvos solamente irán 3 autobuses con estos horarios.

Los Montalvos

Por su parte, en Cabrerizos habrá un total de 9 expediciones.

Cabrerizos

En la línea de Aldearrubia habrá solo tres autobuses con salida desde Aldearrubia, cuatro desde Aldealengua y dos de regreso desde Salamanca. A Santiz se mantiene una expedición y una más para Calzada de Valdunciel.