Salen a la luz las fechas de la PAU 2027 en Castilla y León

El Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (Educacyl) ha sacado a la luz las fechas en las que los estudiantes de segundo de Bachillerato de Castilla y León se podrán presentar a la Prueba de Acceso a la Universidad del año 2027.

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En concreto, la prueba ordinaria se llevará a cabo durante el martes, miércoles y jueves 1, 2 y 3 de junio; mientras que los estudiantes se presentarán a la prueba extraordinaria los días 30 de junio; y 1 y 2 de julio.

Además, el Portal de Educación ha publicado las guías de calificación que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la evaluación de los exámenes de cada asignatura.