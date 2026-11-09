Dieciocho universidades participan en la nueva edición de la revista 'Cuadernos Salmantinos de Filosofía'

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Filosofía) de la Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado el volumen n.º 53 (2026) de la revista científica Cuadernos Salmantinos de Filosofía. La revista, indexada en la base de datos internacional SCOPUS, ha contado en este número con la participación de investigadores de 18 universidades nacionales e internacionales. Este volumen, que combina el carácter misceláneo de sus contenidos con la atención a temas específicos, se compone de una sección monográfica titulada ‘Epistemología de virtudes’, una sección miscelánea y otra de reseñas sobre publicaciones recientes.

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La presentación, enmarcada en las actividades de la Semana de la Ciencia 2026, ha contado con la asistencia del Rector, Santiago García-Jalón de la Lama, así como las intervenciones de la directora de la revista y decana de la Facultad, Ana María Andaluz Romanillos; el secretario de redacción y vicedecano, Jesús Manuel Conderana, y Modesto Manuel Gómez-Alonso, profesor de la Universidad de Sevilla y editor invitado de la sección monográfica titulada Epistemología de virtudes.

La directora de la revista ha destacado la importancia de presentar este nuevo volumen en el marco de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, que se celebra del 7 al 15 de noviembre. En este sentido, ha explicado que Cuadernos Salmantinos de Filosofía es una revista científica que refleja la investigación actual en el ámbito de la Filosofía y constituye un espacio para el debate y la discusión académica. “Los artículos que se publican en una revista expresan la investigación que se está haciendo en este momento en un determinado ámbito de conocimiento, en este caso en la Filosofía. Expresan, en este sentido, investigación actual, investigación viva e investigación que llama al debate, a la discusión entre los académicos”, ha señalado.

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Asimismo, ha subrayado la importancia de la comunicación y transferencia del conocimiento que realizan estas publicaciones: “Una revista atiende al crucial aspecto del desarrollo científico, que es el de la comunicación del conocimiento, tanto en el sentido de comunicación a la comunidad científica y universitaria, como en el sentido de la divulgación de los conocimientos a la sociedad en general”.

Presentación Cuadernos Salmantinos 2

Ana Andaluz ha aprovechado también la presentación para reivindicar que la presencia y el mantenimiento de revistas científicas se tengan en cuenta entre los criterios de calidad de las universidades, por su importancia para la investigación y la carrera académica del profesorado. “La presencia y el mantenimiento de revistas científicas en una universidad se ha de tener en cuenta entre los criterios de calidad de las universidades, porque es algo muy importante desde el punto de vista de la investigación y en la carrera académica de los profesores”, ha afirmado.

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En cuanto a los contenidos, ha detallado que el volumen consta de 21 trabajos entre artículos y reseñas, suma un total de 396 páginas y cuenta con autores procedentes de 18 universidades diferentes, nacionales e internacionales. Además, los artículos han sido sometidos al sistema de evaluación ciega por pares, en cuyo proceso han colaborado 44 expertos pertenecientes a unas 32 instituciones diferentes. Para la decana, estos datos ponen de manifiesto la contribución de la revista a la difusión e internacionalización de la Universidad y de la Facultad.

Secciones monográficas El profesor Modesto Manuel Gómez-Alonso, editor invitado de la sección monográfica ‘Epistemología de virtudes’, ha puesto de relieve la relevancia que esta corriente ha adquirido en el panorama filosófico contemporáneo, especialmente a partir del desarrollo de la propuesta de Ernest Sosa, su fundador y principal representante.

Según ha explicado, la epistemología de virtudes ha supuesto una nueva síntesis en el ámbito de la teoría del conocimiento, al integrar aportaciones de diferentes teorías y superar dualidades anteriores. En este sentido, ha destacado que Sosa ha creado un nuevo marco epistemológico que ha influido profundamente en los temas de discusión de la disciplina durante las últimas décadas.

El monográfico tiene como principal objetivo contribuir, desde distintos ángulos, a la explicación, evaluación y aplicación de la epistemología de virtudes, con especial atención a la propuesta de Sosa. La sección reúne 11 contribuciones que abordan tanto cuestiones propiamente epistemológicas como su proyección hacia otros ámbitos, entre ellos la ética de la investigación, la epistemología de la educación, la epistemología política y la ética de las virtudes.

Gómez-Alonso ha destacado también la participación de Ernest Sosa en este volumen, con una aportación filosófica inédita titulada La epistemología, sus partes y su diferencia fundamental con la ética.

Ana Andaluz, además, ha anticipado los volúmenes programados para 2027 y 2028: “El volumen de 2027 incluirá dos secciones monográficas. La primera versará sobre secularidad y postsecularidad y sus editores invitados son Gian Pietro Soliani, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, y Amerigo Barzaghi, vicepresidente de SOFIC (Sociedad de Filósofos Cristianos). Y una segunda sección monográfica, dedicada a Heidegger, con motivo de los 100 años de la publicación de Ser y tiempo, cuyo editor invitado será José Manuel Chillón, que es catedrático de la Universidad de Valladolid y antiguo alumno de Teología”.

Con respecto al volumen 55, correspondiente a 2028, Ana Andaluz ha reconocido que la propuesta aún no está madura, aunque ha avanzado que desean incluir una sección monográfica centrada en la estética filosófica, más concretamente sobre los desafíos de la inteligencia artificial a la estética filosófica.

Excelencia desde 1974 Cuadernos Salmantinos de Filosofía, fundada en 1974 y editada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Filosofía) de la Universidad Pontificia de Salamanca, es una revista de investigación filosófica indexada en la base de datos internacional SCOPUS y cuenta con 53 volúmenes, cuyos artículos son revisados según el sistema de doble ciego por expertos de universidades de Europa y América. En esta edición de 2026, que suma 396 páginas, han evaluado los trabajos 44 expertos procedentes de diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Pensada para el ámbito académico, la revista publica estudios originales (artículos), notas críticas, reseñas y traducciones de profesores y doctores en Filosofía, incluyendo a jóvenes investigadores que presentan trabajos de notable calidad.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía se edita anualmente, de manera ininterrumpida desde 1974, y puede consultarse en la página web https://revistas.upsa.es/index.php/cuadernossalmantinos.

SJR, prestigioso índice internacional Cuadernos Salmantinos de Filosofía está indexada en el prestigioso índice Scimago Journal and Country Rank (SJR), que reúne las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial.

Scimago clasifica las revistas en un ranking de mayor a menor factor de impacto, que evalúa y analiza los dominios científicos y se divide en cuatro cuartiles. La indexación de Cuadernos Salmantinos de Filosofía en SCOPUS supone un incremento en el número de investigadores que solicitan publicar en esta revista y contribuyen al prestigio de la institución editora, la Universidad Pontificia de Salamanca.