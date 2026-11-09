La Universidad de Salamanca lidera Castilla y León con 46 científicos reconocidos por Stanford

La Universidad de Salamanca vuelve a destacar en el panorama científico internacional. Un total de 46 investigadores de la institución y de sus centros vinculados aparecen entre los científicos más destacados del mundo en la última edición del conocido como ranking de Stanford, que analiza el impacto de las publicaciones científicas durante 2025.

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Además, otros 43 investigadores vinculados a la USAL figuran en la clasificación que reconoce el impacto acumulado a lo largo de toda su carrera profesional.

Estos resultados sitúan a Salamanca en primera posición entre las universidades públicas de Castilla y León, por delante de Valladolid, que cuenta con 35 investigadores en la clasificación anual; León, con 16, y Burgos, con 11.

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Las ciencias de la salud y la investigación biomédica son las áreas con mayor presencia de investigadores salmantinos, con 12 representantes. También destacan la psicología y las ciencias cognitivas, con nueve, y las ciencias de la vida, con ocho.

El ranking, elaborado por el profesor John P. A. Ioannidis, de la Universidad de Stanford, junto a Elsevier, utiliza datos de publicaciones y citas científicas para identificar a los investigadores con mayor impacto internacional.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha destacado que estos resultados reflejan la consolidación de la USAL como «una referencia en la región y en el Oeste de España», así como su capacidad para atraer proyectos e investigadores de excelencia.