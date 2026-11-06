La salud mental perinatal se hace visible en las XXIII Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud en la UPSA

La Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud acoge este viernes sus XXIII Jornadas Anuales en Salamanca, centradas en esta ocasión en la salud perinatal.

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La presidenta de la Sociedad, Elena Cubero explica que el propósito de esta jornada anual es "propiciar espacios de diálogos, debate y cooperación entre profesionales de la salud, académicos y estudiantes sobre el estudio y los avances de nuestra disciplina".

Este año en concreto, la jornada se está centrando en la salud mental perinatal; el motivo de ello es porque "es un periodo de enorme vulnerabilidad y de gran invisibilidad. Hay muchos factores protectores de riesgo, muchos factores protectores y sabemos que una de cada cinco mujeres sufren trastornos emocionales en este periodo a lo largo de la gestación por múltiples motivos como ansiedad gestacional, duelo ante las pérdidas, dificultades por fertilidad... y queremos poner el foco en la importancia que tiene que haya profesionales de psicología en los servicios de unidades perinatales y que el profesional de la psicología no sea un factor extra, sino que sea una necesidad de primer orden, que se contemple como una situación de salud pública".

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Xxiii Jornadas Anuales En La Universidad Pontificia De Salamanca (5)

Otro de los objetivos de tratar el tema de la salud perinatal es concienciar y alertar sobre esta problemática que afecta a las mujeres. En este aspecto, Cubero destaca que "jornadas como estas dan visibilidad a este tema y llega, no solo a los profesionales, estudiantes e investigadores, también a nuestros políticos, puesto que hay que invertir en investigación, y desde luego, las mujeres deben de estar formadas e informadas para saber qué recursos y qué dispositivos pueden estar a su alcance en este periodo vital tan importante".

El decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado Ruíz, también ha participado en estas jornadas, destacando la importancia que tiene en este encuentro la UPSA.

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"Dentro de la actividad normal de la universidad está el ser un espacio también para acogida de sociedades científicas como es el caso de la SEPCyS. Da la casualidad también de que buena parte de los profesores de nuestra facultad son socios también de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud y la Pontificia lo que hace es fundamentalmente generar el entorno más correcto para que las jornadas tengan una divulgación dentro de la propia universidad entre los estudiantes, investigadores y docentes, y hacia afuera a todo el mundo que quiera participar", explica.

El decano de la Facultad de Psicología de la UPSA, Alfonso Salgado en las XXIII Jornadas Anuales en la Universidad Pontificia de Salamanca | Andrea Mateos

Salgado ha coincidido con Elena Cubero en la importancia de concienciar sobre la salud perinatal, subrayando que un grupo de investigación de la Facultad de Psicología se dedica a la salud mental perinatal. A mayores ha reivindicado que "el papel de la universidad es fundamentalmente la investigación, la docencia y la transferencia. Como universidad en la salud mental perinatal tenemos que investigar en procesos básicos, en eficacia clínica y nos toca enseñar con rigor y con actualización a nuestros futuros profesionales, como el caso de la jornada que tenemos hoy, para transferir a la sociedad entera y a otros profesionales de la psicología lo que estamos haciendo".

Xxiii Jornadas Anuales En La Universidad Pontificia De Salamanca (1)

Esta es la jornada anual número veintitrés en la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud y es la tercera vez que se celebra en la Universidad Pontificia de Salamanca. Durante esta tarde también se está celebrando una conferencia titulada 'Entre el mito e la maternidad y el sufrimiento invisible: conducta suicida y periodo perinatal' impartida por la profesora de la Universidad de Oviedo, Susana Al-Halabi Díaz, así como una mesa redonda sobre la prevención el tratamiento perinata moderada por Gloria Salgado Santamaría Investigadora predoctoral en UCM.