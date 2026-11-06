Dos dotaciones de bomberos acuden a sofocar un incendio en Santa Marta

Un incendio de pasto declarado en la tarde de este viernes ha movilizado a dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Salamanca en Santa Marta.

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El fuego se ha originado en la zona de la carretera de Naharros, a la altura del camino vecinal número 1.

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Los efectivos de bomberos han acudido al lugar pasadas las 16:00 horas para intervenir en el incendio y evitar que las llamas pudieran extenderse por la zona.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego, así como la superficie de terreno que ha resultado afectada.