Una conductora que circulaba en sentido contrario provocó el accidente mortal de la A-66 en Pizarral

Una conductora que circulaba en sentido contrario durante unos cinco kilómetros por la A-66 fue la causante del accidente mortal registrado en la noche de este jueves la altura de Pizarral. La mujer, de unos 20 años, colisionó frontalmente contra otro turismo, cuyo conductor, un hombre de aproximadamente 60 años, falleció a consecuencia del fuerte impacto.

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El accidente, del que ya informó Salamanca24horas, se produjo pasadas las 20:30 horas en el kilómetro 384 de la autovía, en el término municipal de Pizarral. Por el momento, se desconocen los motivos por los que la conductora circulaba en dirección contraria.

La mujer resultó herida de gravedad y fue trasladada en una UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde permanece ingresada.

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La violencia del choque provocó que los dos turismos acabaran volcados y sus ocupantes quedaran atrapados en el interior. Los bomberos de la Diputación de Salamanca tuvieron que intervenir para excarcelar a los afectados.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y varios recursos sanitarios de Sacyl.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar por qué la conductora recorrió varios kilómetros en sentido contrario.