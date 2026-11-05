Un motorista atropella a un carrito de bebé en Salamanca

Una moto ha atropellado un carrito de bebé a primera hora de la tarde de este jueves, 5 de noviembre. Un incidente en el que el pequeño, de unos dos años, ha resultado herido en la cara, según informaba el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

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Según explicaban desde el 112, se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado a una ambulancia hasta el lugar.

Tras ser atendido en el lugar del incidente, el menor ha sido trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para la realización de una exploración más exhaustiva.