La Guardia Civil detiene a dos personas por una trama de robos en dos localidades de Salamanca

La provincia de Salamanca figura entre los territorios afectados por una presunta trama itinerante de robos con fuerza que se ha saldado con la detención de un hombre de 53 años y una mujer de 36, ambos residentes en Badajoz.

Publicidad Publicidad

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, los robos llegaron a las localidades de Cristóbal y Santibáñez de la Sierra, donde los presuntos autores sustrajeron joyas, llaves y relojes.

La Guardia Civil atribuye a los detenidos su participación en 26 asaltos a viviendas y establecimientos comerciales repartidos por cuatro provincias. La investigación, denominada operación IRELE, permitió descubrir que presuntamente se desplazaban entre distintas localidades para cometer los robos, principalmente durante la noche.

Publicidad Publicidad

Su método consistía en forzar las cerraduras de los inmuebles y volver a colocarlas después para dificultar que los propietarios descubrieran inmediatamente los asaltos.