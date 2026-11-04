Un motorista herido en una colisión con un turismo en la avenida de Portugal

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido este miércoles por la tarde tras sufrir un accidente de tráfico con un turismo en la avenida de Portugal, a la altura del número 180.
El suceso se ha producido después de que una motocicleta colisionara por alcance contra un coche. Según la información facilitada por el servicio de emergencias 112, la llamada de aviso se ha recibido a las 19:33 horas.
Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido heridas en las piernas, por lo que ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca, y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos para atender al herido.
Cabe recordar que es el segundo accidente de moto que se produce en la tarde. El primero ha sido en la Carretera Madrid en Santa Marta a las 18:00 horas y un hombre de 47 años ha resultado herido.