Buscan a una menor desaparecida en Salamanca desde el pasado lunes

Una menor ha desaparecido en Salamanca. Según las primeras informaciones, no se tienen noticias de Victoria desde el pasado lunes, 2 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la capital salmantina.
La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo, de color rubio castaño y con flequillo. Sus ojos son marrones, según la descripción difundida a través de un cartel informativo.
Aunque la desaparición se produjo en Salamanca, no se descarta que la menor pueda encontrarse tanto en la capital del Tormes como en Valladolid.
Las autoridades trabajan para localizar a la joven. Cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Policía a la mayor brevedad posible.