Buscan a una menor desaparecida en Salamanca desde el pasado lunes

Una menor ha desaparecido en Salamanca. Según las primeras informaciones, no se tienen noticias de Victoria desde el pasado lunes, 2 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la capital salmantina.

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La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo, de color rubio castaño y con flequillo. Sus ojos son marrones, según la descripción difundida a través de un cartel informativo.

Cartel De Victoria, Menor De Edad Desaparecida En Salamanca

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Aunque la desaparición se produjo en Salamanca, no se descarta que la menor pueda encontrarse tanto en la capital del Tormes como en Valladolid.