Xabier Becerra, de ser alumno de la Universidad de Salamanca a gobernador de California

La Universidad de Salamanca puede sacar pecho de contar entre sus filas con un nuevo nombre en la historia de la política internacional. Se trata de Xabier Becerra, nuevo gobernador de California, que se convierte así en el primer latino que asume este cargo en más de 150 años.

Publicidad Publicidad

Becerra guarda un estrecho vínculo con Salamanca, donde cursó derecho entre los años 1978 y 1979, siendo una de las etapas más importantes en su vida antes de ser licenciado en Economía y Jurisprudencia por la prestigiosa Universidad de Stanford.

En 2021, el nombre de Xabier aparecía en la prensa internacional al designarlo el presidente de Estados Unidos por aquel entonces, Joe Biden, como secretario de Salud de todo el país norteamericano.

Publicidad Publicidad