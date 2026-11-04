La Asociación Diabetológica Salmantina presenta su programación de cara al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, bajo el lema 'La acción temprana contra la diabetes'.

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La concejala de Salud Pública, Vega Villar ha recibido en la mañana de este miércoles a miembros de la Asociación y ha reconocido la labor que realiza esta entidad salmantina que está presidida por Belén Bernal.

Presentación De Las Actividades Por El Día Mundial De La Diabetes. Ayuntamiento De Salamanca

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Villar ha aprovechado este encuentro para recordar que el Consistorio salmantino mantiene un convenio de colaboración desde el año 2015, a través del cual pone a disposición de la asociación todos aquellos recursos necesarios para apoyar las campañas informativas centradas en el diagnóstico precoz y la orientación a pacientes recién diagnosticados, así como la promoción de hábitos de vida saludables.

Programación por el Día Mundial de la Diabetes El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca acogerá un ciclo de conferencias, que se desarrollará en las siguientes fechas: 9 de noviembre, ‘La diabetes y los pies. Cuidados del día a día’; 10 de noviembre, ‘Monitorización y Salud. Nuevos Horizontes’; 12 de noviembre, ‘Diabetes y psicología forense. Del diagnóstico clínico a sus implicaciones; y, el 13 de noviembre, ‘Diabetes y bienestar emocional. Cómo cuidarte más allá de la glucosa’.

Todas las conferencias se han programado a las 19:00 horas, con entrada libre y gratuita.

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