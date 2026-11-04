Las infecciones respiratorias se mantienen estables con un ligero repunte de la gripe

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una de las patologías que más preocupan a los diferentes equipos sanitarios de cada uno de los centros de España. Desde hace años, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León estudia los casos que afectan a las provincias de la región para conocer de primera mano cuando la incidencia de una enfermedad respiratoria puede llegar a ser una emergencia.

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En el informe del 26 de octubre al 1 de noviembre, siendo la semana número 44 del año, existen un total de 549 casos por cada 100.000 habitantes, cifras ligeramente inferiores a las de hace tan solo una semana antes, en la que los números se situaban en los 572 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la incidencia que afecta a la población, cabe destacar que el Covid-19 presenta 10 casos por cada 100.000 habitantes, 20 casos menos que hace siete días. En cambio, en la gripe, existe un ligero ascenso desde los 22 a los 35 casos por cada 100.000 habitantes. Aún situándose en un nivel de intensidad bajo la incidencia, en particular cada una de las infecciones respiratorias no preocupan de manera grave de momento.

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Eso sí, la positividad de las pruebas sí que indican que las personas que presentan síntomas compatibles con la IRA muestran un 17 por ciento de positividad en el coronavirus y un 15,1 por ciento en el virus de la gripe.