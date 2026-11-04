Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Transportes y Movilidad tras la dimisión de Óscar Puente

El pacense, Carlos Cuerpo, será el nuevo ministro de Transportes y Movilidad tras la dimisión del vallisoletano Óscar Puente con motivo del accidente de Urda que dejó 69 fallecidos y cientos de heridos. Una tragedia por la que Puente ha decidido presentar su dimisión durante el miércoles, 4 de noviembre.

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Así lo anunciaba el propio presidente de España, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa. De este modo, Cuerpo asume esta administración hasta el nombramiento del nuevo Gobierno nacional tras las próximas elecciones del domingo, 29 de noviembre.

Además, tras comparecer Puente en los medios de comunicación durante la jornada del martes, 3 de noviembre, no sólo anunciaba su dimisión, sino que no se presentará como candidato del PSOE en los comicios. Así pues, el máximo dirigente en uno de los departamentos más complejos ha dejado el cargo tras tres años, cuando cogía el relevo de Ráquel Sánchez.