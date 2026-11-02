El Gobierno aprobará ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El Consejo de Ministros aprobará este martes 3 de noviembre un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

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Así, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas, tal y como ha informado la agencia Europapress. Más tarde, el ministro comparecerá también este martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.

En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz, el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos.

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