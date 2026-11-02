Salamanca se integra en la programación cultural de la Junta para el mes de noviembre

La Junta de Castilla y León ha sacado a la luz su nueva programación cultural de cara al mes de noviembre. En este sentido, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta 490 actividades en la red de centros culturales de la comunidad. Así, estos eventos estarán repartidos por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, las bibliotecas y archivos de Castilla y León, el Palacio Quintanar, la Filmoteca y otros centros de referencia.

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En concreto, esta programación incluye 46 exposiciones temporales; 31 visitas guiadas; 79 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 44 actividades musicales y conciertos; 157 espectáculos de teatro y artes escénicas; 21 ciclos de cine y 105 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman siete actividades que se podrán disfrutar de forma ‘online’.

En cuanto a la provincia del Tormes, esta estará presente en cerca de medio centenar de actividades distribuidas en exposiciones, actuaciones de teatro, presentaciones de libros y demás atractivos.

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Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Salamanca acogerá la conmemoración de La Escuela de Salamanca en su V Centenario, junto a una ponencia en el Teatro Liceo organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Por otro lado, Salamanca estará presente en las 'III Jornadas Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', que ofrecerán una amplia programación en distintos municipios situados a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, del 30 de octubre al 8 de diciembre.

En este sentido, el municipio salmantino de Sobradillo acogerá la exposición etnográfica ‘Ritos y rituales de invierno en La Raya’ en su sala 'El Torreón de Sobradillo' de la Casa del Parque Natural de Arribes del Duero.