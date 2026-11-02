Noviembre arranca con sol en Salamanca, aunque el frío y las lluvias irán ganando terreno durante la semana

Salamanca afrontará la primera semana completa de noviembre con tiempo estable y predominio del sol durante los primeros días, aunque la situación meteorológica irá cambiando a medida que avance la semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las nubes ganarán protagonismo desde el miércoles y aumentará la probabilidad de precipitaciones de cara al viernes y, especialmente, al sábado.

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El lunes 2 de noviembre estará marcado por los cielos despejados y unas temperaturas que oscilarán entre los 0 y los 18 grados. Una situación similar se repetirá el martes, cuando los termómetros alcanzarán los 12 grados de máxima, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los cero grados.

El miércoles llegará con un ambiente más frío a primera hora. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los -2 grados, aunque las máximas podrán alcanzar los 13 grados. Durante la primera mitad de la jornada predominará el sol, pero las nubes comenzarán a aparecer por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se situará en el 10%.

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El jueves continuará la tendencia a la inestabilidad, aunque sin grandes cambios en las temperaturas. La previsión apunta a mínimas de -3 grados y máximas de 15, con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitaciones del 10%.

El cambio más evidente llegará el viernes, cuando los cielos estarán más cubiertos y la posibilidad de lluvia aumentará hasta el 25%. Los termómetros se moverán entre los -2 y los 15 grados. Además, la cota de nieve se situará en torno a los 1.500 metros en la provincia.

De cara al sábado, las nubes seguirán siendo protagonistas y la probabilidad de precipitaciones ascenderá hasta el 45%, la más alta de toda la semana. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con mínimas de 5 grados y máximas de hasta 17.