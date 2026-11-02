Cuatro nuevos carteles informativos ponen en valor los recursos medioambientales junto al río Tormes

Cuatro nuevos paneles informativos se encuentran ya instalados en cuatro de las zonas que constituyen parte del valor paisajístico de Salamanca. Tal y como apunta el Ayuntamiento, el objetivo de estos carteles es poner en valor los recursos medioambientales, paisajísticos y culturales en torno al río Tormes.

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En concreto, estos elementos comunicativos permiten conocer la ciudad mostrando los principales edificios de gran interés arquitectónico de Salamanca, así como la biodiversidad de la flora y fauna presente en las riberas.

En concreto, se han instalado cuatro paneles informativos en el parque Miguel Delibes, junto paseo del Progreso; en el parque Fluvial; en el Camino del Río junto a la pasarela de acceso a la Isla del Soto; y en la calle José de Lamano Beneite, junto a la pasarela peatonal y ciclista que conecta el barrio Huerta Otea con los huertos urbano.

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Así, en estos carteles están ubicados lugares históricos como la Plaza Mayor, las Catedrales, el Huerto de Calixto y Melibea y el Puente Romano, entre otros, para poder ubicar la distancia aproximada y recorrido desde el punto en que se encuentra el viandante.

Por otro lado, las personas que observen dichos carteles podrán conocer la existencia de varios espacios turísticos como el Cerro de San Vicente, el Parque Arqueológico del Botánico, la Aceña del Lazarillo, el Puente de Enrique Estevan, el Polvorín de Tejares, la Noria de Sangre de Huerta Otea o la Noria de los Jerónimos.

También aparecen en estos paneles la Pesquera de Tejares, los Corredores Verdes, el parque botánico de Huerta Otea y el parque Fluvial; además de lugares pensados para hacer deporte como el parque de Jesuitas, el parque de Jerónimos, el parque de Lazarillo de Tormes, las pistas deportivas junto al Puente Romano o la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

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Por último, el Ayuntamiento de Salamanca aclara que estos carteles están ubicados en los itinerarios de rutas creadas con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) TORMES+ y con el proyecto LIFE Vía de la Plata, para recorrer a pie o en bicicleta. Todos estos itinerarios, además, están señalizados con 57 paneles interpretativos y accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva.