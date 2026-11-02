Dos decenas de actividades de capacitación tecnológica llegan a Salamanca

Salamanca contará con 20 actividades de capacitación tecnológica durante el mes de noviembre. Estos eventos, integrados dentro de la oferta gratuita ofertada por la plataforma CyL Digital de la Junta de Castilla y León, buscan facilitar el aprendizaje de herramientas útiles para la vida diaria y contribuyen a reducir la brecha digital.

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En total, la Junta ha preparado 180 actividades formativas presenciales de CyL Digital, dirigidas a personas de distintas edades y niveles de conocimiento. Además de las ofertadas en Salamanca, un total de 19 talleres se llevarán a cabo en Ávila, 21 en Burgos, 29 en León, 13 en Palencia, 18 en Segovia, 21 en Soria, 26 en Valladolid y 13 en Zamora.

Así, la programación combina propuestas de iniciación, como el uso del ordenador, la navegación por Internet, el correo electrónico y el manejo del teléfono móvil; con formación más avanzada para mejorar el dominio de aplicaciones ofimáticas como Word y PowerPoint. También incluye cursos para aprovechar WhatsApp, Google Lens y otras herramientas digitales de uso cotidiano.

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La autonomía en las gestiones digitales es también importante en esta programación, con actividades dedicadas a Sacyl Conecta, al acceso a servicios de la Administración pública, a la banca online, a las compras seguras por Internet o el uso de MiDNI.

Por otro lado la inteligencia artificial tendrá su lugar en estas actividades, con cursos para conocer ChatGPT y otras herramientas, generar y editar contenidos audiovisuales o transformar fotografías mediante IA.

Entre las propuestas figuran también talleres intensivos de corta duración, bajo la denominación ‘Castilla y León en acción’, orientados a resolver de forma práctica situaciones habituales relacionadas con la tecnología. Por último, la oferta se amplía con 16 actividades online, que permiten acceder a la formación con mayor flexibilidad.