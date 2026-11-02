Renovados cerca de 400 metros de tuberías de abastecimiento de agua en dos calles del barrio Garrido

400 metros de nuevas tuberías forman parte ya de la red de abastecimiento de agua de Salamanca. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, que con esta actuación busca “prevenir las roturas y mejorar la calidad del servicio”.

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Estas renovaciones se han llevado a cabo en el barrio Garrido. En concreto, han sido intervenidos la calle Río Agadones y el paseo de los Madroños, en el tramo comprendido entre la avenida de los Cipreses y los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

Según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, estas obras forman parte del nuevo bulevar que se está construyendo en el paseo de los Madroños para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, así como ampliar las zonas verdes y las plazas de estacionamiento para vehículos junto a comercios locales. Estos trabajos están cofinanciados por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Al mismo tiempo, se encuentran en proceso de licitación las obras de otros proyectos de renovación de 1.911 metros de tuberías de 19 calles de los barrios Pizarrales, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

En concreto, se trata de la plaza de San Román y las calles Lucero, Huertas, Hortaleza, Escoto, Monte Olivete, Mártires, Huertas de la Santísima Trinidad, el Corralillo de Santo Tomás y la plaza de la Enseñanza. También serán renovadas las tuberías de las calles Afiladores, Levante, Hilanderas, Antonio García Boiza, Carteros, Bachiller Trapaza, General Espartero y Panaderos.

Los trabajos, además, supondrán la renovación de acometidas domiciliarias, la instalación de bocas de riego e hidrantes contraincendios, así como ventosas, pozos de limpia y desagüe cuando resulte necesario.