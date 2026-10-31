Confirman el fallecimiento de la compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de la Música, en el accidente ferroviario de Urda

La compositora y Premio Nacional de la Música Marisa Manchado ha fallecido a los 70 años en el accidente ferroviario de Urda, en el que han muerto al menos 69 personas tras la colisión de dos trenes. Según la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC), de la que fue socia fundadora, la artista viajaba a Sevilla para participar en un acto en la Facultad de Ciencias de la Educación.

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El Teatro Real ha expresado su consternación por la muerte de Manchado, destacando su trabajo en el estreno de su tercera ópera, La regenta (nominada a los International Opera Awards 2023 y galardonada con el Premio Nacional de la Música 2024), así como su constante labor pionera para reivindicar y visibilizar a la mujer en la creación musical.

Con un catálogo de más de 150 obras, que abarca música de cámara, sinfónica, electroacústica y óperas como Cristal de agua fría, Manchado combinó su faceta creadora con la docencia y la gestión cultural. Fue subdirectora general de Música y Danza del INAEM (2007-2008), vicedirectora del Conservatorio Teresa Berganza de Madrid durante 14 años y autora de publicaciones centradas en la igualdad, como el libro ¡Mis queridas genias! (2023).