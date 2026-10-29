La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo. Así lo confirmaba en torno a las 14:00 horas de este jueves el presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido.

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Ante esta noticia, desde CEOE han querido expresar su "más profunda tristeza" a través de un comunicado: "Todas las personas que forman parte de CEOE, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida", han explicado, añadiendo que quieren trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos.

En relación a la figura de Fátima Báñez, han apuntado que "ha sido una figura fundamental en la marcha y modernización de CEOE y de su Fundación desde su incorporación en 2020": "Su liderazgo, compromiso social y visión estratégica dejan una huella imborrable tanto en la organización como en todas las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a su lado".

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Por otro lado, han querido añadir "su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con los valores que han guiado su vida y su actividad profesional": "CEOE ruega el máximo respeto y sensibilidad hacia su familia y su intimidad y agradece las numerosas muestras de afecto y condolencia recibidas. Descanse en paz".

Además, desde CEOE han trasladado también su pésame por las ya 69 víctimas de este suceso. "También queremos agradecer todas las muestras de interés y cariño recibidas en estos momentos tan duros, así como el trabajo desplegado por los servicios de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario", han añadido.