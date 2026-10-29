Confirmado el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo según ha confirmado presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido y ha recogido Europa Press.

Publicidad Publicidad

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Báñez viajaba hasta Sevilla para participar en un acto de la patronal andaluza. Desde que ocurrió el siniestro la exministra figuraba en la lista de desaparecidos y finalmente, este jueves se ha confirmado su muerte.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Publicidad Publicidad

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Publicidad Publicidad

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía.